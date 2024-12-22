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Наука и Хайтек

Самые надоедливые насекомые оказались больше всего подвержены влиянию глобального потепления

Экология
Исследования
Биология
время публикации: 22 декабря 2024 г., 12:54 | последнее обновление: 22 декабря 2024 г., 11:32
Самые надоедливые насекомые оказались больше всего подвержены влиянию глобального потепления
AP Photo/Visar Kryeziu

Хотя мухи ассоциируются с раздражающим жужжанием, они играют важную роль в качестве опылителей. Новое исследование показывает, что повышение глобальной температуры угрожает их существованию.

Команда ученых из Университета штата Пенсильвании проанализировала способность различных видов пчел и мух переносить высокие температуры в тропических и субтропических районах. Результаты показали, что повышение температуры является большей угрозой для мух, чем для пчел, так как пчелы могут выдерживать более высокие температуры и обитают в более широком диапазоне условий. В среднем максимальная температура, которую могут перенести пчелы, была на 2,3 градуса выше, чем у мух.

Команда собирала данные во время пандемии COVID-19, проводя исследования удаленно. Ученые считают, что это помогло расширить географию исследования и получить более обширные данные. В ходе наблюдений было обнаружено, что мухи и пчелы, обитающие в высокогорных тропических районах, таких как Кахика в Колумбии, имели более низкие показатели средней максимальной температуры, чем их сородичи из субтропических регионов, например, из Калифорнии и Техаса. Это указывает на то, что насекомые, живущие в прохладных высокогорьях, могут быть более уязвимы даже к незначительному повышению температуры.

Мухи выполняют важную роль в опылении, занимая второе место после пчел по количеству опыляемых растений и территорий, объясняют ученые. А данное исследование показывает, что из-за потепления климата целые регионы могут лишиться своих основных опылителей, что может привести к разрушительным последствиям для местных экосистем.

Наука и Хайтек
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