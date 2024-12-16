Любить всем сердцем, радоваться печенью. Ассоциации древних и современных людей

Глиняные таблички показывают, что древние жители Месопотамии ассоциировали любовь с сердцем, а страх – с животом. Те же ассоциации приняты и в современном мире.

В новом исследовании ученые из Германии совместно со специалистами из Финляндии составили список слов, обозначающих части тела и эмоции, которые использовали жители Месопотамии в период с 934 по 612 год до н.э. Затем они сопоставили эти древние представления, запечатленные на глиняных табличках и других артефактах, с современными ассоциациями между эмоциями и частями тела, используя телесные карты для наглядного сравнения сходств и различий.

Исследователи увидели, что многие чувства и части тела соотносились у древних людей так же, как и у нас. Например, сердце часто ассоциировалось с положительными эмоциями, такими как любовь, гордость и счастье, что можно увидеть во многих современных выражениях, таких как "мое сердце переполнено" радостью или гордостью. Древние жители также ассоциировали желудок с чувствами грусти и печали.

Однако не все представления сохранились. Так, например, неоассирийцы верили, что гнев исходил из их ног. При этом они связывали положительные эмоции, такие как счастье, с печенью.

Ученые говорят, что сегодня сложно точно определить, откуда берутся определенные эмоциональные ассоциации и как они могут передаваться от одной культуры к другой через общие тексты, религии или культурные традиции. Однако, изучив такие отдаленные общества, отделенные от нас тысячами лет, они обнаружили множество совпадений.