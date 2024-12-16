Мед можно использовать для мониторинга уровня загрязнения окружающей среды

Вместе с пыльцой пчелы собирают и загрязняющие вещества, например, различные металлы и мышьяк, что превращает мед в инструмент для оценки состояния окружающей среды.

Исследование, опубликованное в журнале Environmental Pollution, проанализировало 260 образцов меда из 48 штатов Америки на содержание шести токсичных металлов: мышьяка, свинца, кадмия, никеля, хрома и кобальта. В результате ни один образец не показал опасных уровней этих веществ при условии потребления меда в размере одной столовой ложки в день. Однако исследователи обнаружили явные региональные различия в распределении токсичных металлов. Например, в штатах на северо-западе страны анализ показал высокий уровень мышьяка, а в штатах южнее были обнаружены высокие уровни кобальта.

Ученые объясняют, что пчелы выполняют роль пассивных "сборщиков проб", собирая загрязняющие вещества из воздуха, воды и растений в процессе поиска пищи. Эти вещества попадают в мед, предоставляя моментальный обзор уровня загрязнения в окружающей среде данного региона.

Исследователи смогли лишь предположить причины выявленных загрязнений. Высокие уровни мышьяка могут свидетельствовать о загрязнении, вызванным историческим использованием сельскохозяйственных пестицидов или промышленными источниками в определенных штатах. Более высокое содержание свинца в меде может быть связано с тем, что в районах с такими показателями, производится добыча полезных ископаемых, а также с загрязнением почвы остатками этилированного бензина и с сжиганием свинцового авиационного топлива.

В целом исследование подчеркивает двойную роль меда: с одной стороны, как питательного продукта, а с другой – как средства для мониторинга загрязнения окружающей среды.