Израильские ученые предложили новый метод спасения кораллов в Эйлатском заливе

Ученые из Университета Бар-Илана предложили пересаживать фрагменты экосистемы здорового коралла на поврежденный. В результате здоровая экосистема помогает кораллу восстановиться.

Тревожный признак потепления: обесцвечиваются кораллы в Эйлатском заливе. Фоторепортаж

Исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, было проведено под руководством доктора Натали Леви и профессора Орена Леви.

В исследовании описан метод "пересадки экосистемы кораллового рифа". Он заключается в том, что со здорового рифа берется разнообразное сообщество организмов, в том числе беспозвоночных и микробов, выращивается на терракотовой плитке, а потом вместе с плиткой переносится на поврежденный риф.

Эксперименты показали заметное улучшение здоровья кораллов: повысилась эффективность фотосинтеза и увеличилась популяция симбиотических водорослей. Результаты показали, что пересадка здоровой экосистемы может значительно повысить жизнестойкость и физиологические функции кораллов.

Важным элементом эксперимента являются сами терракотовые плитки. Они

повторяют сложную 3D-структуру природных коралловых рифов и обеспечивают удобную среду для разнообразных организмов.

Ученые подробно описали проведенный эксперимент. После того как организмы развивались на плитках в течение шести месяцев, плитки вместе с богатым биологически активным субстратом переносили на поврежденный риф, расположенный в шести километрах. Ученые обращают внимание на то, что рифы должны быть близкими, и экосистемы на них – похожими. Тогда экосистема здорового коралла может успешно повлиять на восстановление поврежденного рифа.

"Этот подход подчеркивает важнейшую роль здоровых рифовых экосистем в восстановлении здоровья и жизнестойкости кораллов, – говорит доктор Натали Леви. – Полученные результаты показывают, что пересадка здоровой экосистемы является эффективным инструментом восстановления кораллов. Этот метод можно использовать вместе с другими способами восстановления, например, такими, как создание искусственных рифов".

Результаты исследования показывают, что разработанный израильскими учеными метод является жизнеспособным и гибким решением не только для Эйлатского залива. Пересадку здоровых экосистем с близких рифов на поврежденные можно использовать для восстановления кораллов во всем мировом океане.