Израильские ученые разработали метод спасения коралловых рифов с помощью стволовых клеток

Ученые Университета Бен-Гуриона предложили новый метод спасения рифовых экосистем с помощью пересадки стволовых клеток теплоустойчивых шестилучевых кораллов к чувствительным к теплу.

Работа опубликована в журнале Cell Reports.

Доктор Беньямин Розенталь и его коллеги разработали метод выделения и имплантации стволовых клеток шестилучевых кораллов (Nematostella vectensis).

После пересадки стволовых клеток они успешно интегрируются в новый организм, дифференцируются и размножаются.

Доктор Розенталь говорит: "Основная идея заключается в разработке клеточной терапии для кораллов по аналогии с трансплантацией костного мозга у людей. У людей мы пересаживаем костный мозг от здорового человека реципиенту с тяжелым иммунодефицитом, чтобы восстановить иммунную систему с помощью стволовых клеток крови, которые находятся в костном мозге. У кораллов, например, идея состоит в том, чтобы взять стволовые клетки от теплоустойчивой особи к чувствительной к повышению температуры, чтобы передать ей устойчивость к тепловым волнам".

Ученые подчеркивают, что работа имеет более широкое применение, чем пересадка стволовых клеток кораллам. Метод, разработанный учеными, может использоваться и для многих других организмов.

Спасение коралловых рифов в условиях глобального потепления очень важно и для всего мирового океана, и конкретно для рифов Эйлатского залива, которые пострадали от повышения температуры моря. Newsru.co.il писал о работе ученых Университета Бар-Илана, которые предложили пересаживать фрагменты экосистемы здорового коралла на поврежденный.