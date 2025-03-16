Израильский стартап обучает ИИ-генератор исключительно на лицензионных изображениях

Израильский стартап Bria разрабатывает ИИ-генератор изображений, обученный исключительно на лицензированном контенте. В новом раунде компания привлекла финансирование в размере $40 миллионов.

ИИ-генераторы изображений демонстрируют впечатляющие результаты, но в то же время они находятся в центре ряда исков об авторских правах. ИИ-генераторы обучаются на огромных объемах данных с общедоступных веб-сайтов. Большинство компаний разработчиков утверждают, что они используют данные добросовестно. Но правообладатели утверждают, что ИИ-генераторы обучаются на контенте, на который у разработчиков ИИ нет прав. Этот контент произведен людьми, и ИИ-генераторы парализуют возможности монетизации этого контента. Такая конфронтация сильно влияет и на развитие ИИ-генераторов, и на создание "человеческого" контента. Для нормального развития рынка изображений необходимо согласие всех производителей контента.

Поэтому некоторые (далеко не все) разработчики ИИ-генераторов отказываются от использования "общедоступного контента" и реализуют другой подход. Эти компании обучают ИИ-генераторы исключительно на заранее лицензированном контенте. К таким компаниям относится стартап Bria, базирующийся в Нью-Йорке и Тель-Авиве. Он основан в 2020 году предпринимателями Яиром Адато и Галем Якоби.

Bria платит за изображения 20 партнерам, включая популярную базу Getty Images, и использует только лицензированные изображения для обучения моделей. При этом платформа Bria "программно вознаграждает" владельцев изображений в соответствии с их "общим влиянием" на созданные изображения. Как рассчитывается это "общее влияние" стартап не раскрывает, хотя эксперты считают, что это может быть непростой задачей.

Bria развивает платформу, которая предоставляет компаниям различные методы генерации и использования изображений. Яир Адато в интервью TechCruch говорит: "Корпоративные клиенты могут платить за доступ к исходному коду и моделям. Мы предоставляем более 30 специализированных API для создания и изменения визуальных эффектов, к которым клиенты получают доступ по подписке и с оплатой по факту использования".

Bria планирует расширить свою платформу для поддержки дополнительных типов медиа, включая музыку, видео и текст.

Компания объявила, что привлекла $40 миллионов долларов в новом раунде финансирования. Общий объем привлеченных Bria средств составляет 65 миллионов долларов.