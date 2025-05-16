8500 тонн "человеческих антибиотиков" каждый год попадают в реки

Исследование Университета Макгилла показало, что миллионы километров рек по всему миру загрязнены антибиотиками в таких концентрациях, которые могут способствовать развитию устойчивости к ним и наносить вред водным экосистемам.

Работа, опубликованная в журнале PNAS Nexus, стала первой, в которой проведена оценка масштабов глобального загрязнения рек в результате человеческого использования антибиотиков. Ученые установили, что ежегодно в реки по всему миру попадает около 8500 тонн антибиотиков – это почти треть от общего объёма потребления. Причем значительная часть этих веществ достигает водоемов даже после прохождения через очистные сооружения.

Ученые использовали глобальную модель, подкрепленную данными, собранными почти из 900 различных точек на реках по всему миру. В ходе исследования они выявили, что амоксициллин – самый широко применяемый антибиотик в мире – чаще всего присутствует в реках на потенциально опасных уровнях. Особенно остро проблема стоит в Юго-Восточной Азии, где рост использования антибиотиков сочетается с недостаточной очисткой сточных вод, что усугубляет ситуацию.