Скворцы формируют "дружбу", чтобы помогать друг другу в размножении

Около 10% видов птиц и 5% млекопитающих размножаются кооперативно – это значит, что некоторые особи не заводят потомство, а вместо этого помогают другим в уходе за детенышами. Причем помощь нередко оказывается даже неродственным особям. Недавние наблюдения за превосходными скворцами (Sturnus vulgaris) показали, что такая поддержка действует в обе стороны: птицы, которым помогали охранять или кормить птенцов, в будущем сами помогают тем, кто однажды оказал им помощь.

В журнале Nature команда исследователей из Колумбийского университета рассказала, как в течение 20 лет – с 2002 года – наблюдали за великолепными скворцами в 410 гнездах в Кении, охватывая девять социальных групп и более 40 сезонов размножения. Кроме того, они проанализировали ДНК 1175 птиц, чтобы выяснить степень родства между ними.

Результаты показали, что скворцы чаще помогают не случайным птицам, а преимущественно тем, с кем они находятся в родстве, особенно если выросли в одном гнезде. Однако помощь оказывалась и неродственным особям, даже когда рядом были родственники, нуждающиеся в поддержке. Исследователи также заметили, что помощники, как правило, выбирали определенных партнеров для помощи в размножении, и эти роли нередко менялись от сезона к сезону – особенно среди птиц, которые пришли в группу извне.

Исследователи отметили, что хотя большинство исследований подчеркивают, как помощь родственникам способствует передаче собственных генов из-за общего происхождения, их новое исследование показало, что поддержка, включая помощь неродственным особям, может давать и другие выгоды.