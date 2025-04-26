Птицы обладают уникальными способностями к борьбе с инфекциями

В журнале Philosophical Transactions of the Royal Society B было опубликовано исследование, посвященное молекулярной эволюции определенных белков в легких птиц. Ученые выяснили, что эти белки играют важную роль в обнаружении и нейтрализации вредоносных микроорганизмов. Оказалось, что эти древние молекулы, вероятно, компенсируют утрату у птиц сурфактантного белка – важного элемента иммунной защиты у человека и других млекопитающих, который помогает защищать легкие от инфекций, передающихся по воздуху. Это исследование по-новому раскрывает, как птицам удается сохранять защиту легких, несмотря на их необычное строение дыхательной системы, при котором легкие не способны сжиматься и расширяться, как у млекопитающих.

Ученые провели масштабный анализ с применением молекулярных и генетических технологий и подтвердили наличие белков CL-10 и CL-11 у зебровой амадины и индейки – видов, находящихся далеко друг от друга на эволюционном дереве. Авторы исследования отмечают, что из-за отсутствия у птиц иммунного белка SP-D, характерного для млекопитающих, их легким приходится использовать другие механизмы защиты от респираторных инфекций.

"Если нам удастся выяснить, как именно работают эти белки у птиц, это может помочь создать новые подходы к усилению иммунного ответа у людей, особенно при заболеваниях дыхательных путей, таких как пневмония и COVID-19", – рассказал соавтор исследования доктор Альберт ван Дейк.

Ученые считают, что их открытия могут стать отправной точкой для будущих разработок как в человеческой медицине, так и в ветеринарии.