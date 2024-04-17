Илона Маска обвиняют в том, что он зарабатывает на трагедии 7 октября

"Центр по противодействию цифровой ненависти" (Center for Countering Digital Hate – CCDH) – некоммерческая организация, занимающаяся исследованиями проявлений ненависти в цифровом мире, представил отчет о влиянии политики Илона Маска на онлайн-высказывания. Центр утверждает, что внесенные Маском изменения в политику X (бывший Twitter) приводят к продвижению аккаунтов и постов с разжиганием ненависти.

CCDH изучил темпы роста десяти популярных аккаунтов, которые платят за X Premium и публикуют антиеврейские или антимусульманские высказывания. После 7 октября эти аккаунты резко расширили свой охват. В отчете приводятся примеры разжигания ненависти, в том числе твиты, изображающие антисемитские стереотипы, такие как "кровавый навет".

До 7 октября аккаунты росли, но достаточно медленно. За четыре месяца после 7 октября эти десять аккаунтов суммарно получили 4 миллиона новых фолловеров, пишет CCDH в своем комментарии Techcrunch.

Самый высокий зарегистрированный коэффициент роста числа подписчиков (почти в 10 раз) зарегистрирован у аккаунта Dawson, продвигающего откровенно антисемитский контент. Dawson, отрицающий Холокост и утверждающий, что террористические атаки 11 сентября 2001 года были совершены Израилем, ранее был забанен на X, но его аккаунт был восстановлен в 2023 году решением Маска.

Маск отменил ряд блокировок аккаунтов, в том числе известных сторонников превосходства белой расы и неонацистов. Это привело к усилению полярности высказываний на платформе. В результате увеличилось время, которое пользователи проводят на Х. А значит они видят больше рекламы. CCDH утверждает, что это сделано намеренно и является продуманной стратегией Маска, направленной на получение прибыли за счет трагедии.

CCDH отмечает, что противодействовать таким аккаунтам с помощью их критики невозможно. Анализ аккаунтов показал, что твиты, осуждающие ненавистнический контент, только повышают его видимость и охват.

В отчете говорится: "Мы обнаружили рекламу Oreos, NBA, FBI и даже самой X, размещенную рядом с постами, разжигающими ненависть".

Маск заявлял, что под его руководством разжигание ненависти на X уменьшилось, но исследование CCDH ставит под сомнение это утверждение.

X в настоящее время находится под следствием в Европейском Союзе по подозрению в нарушениях режима онлайн-управления и модерации контента, который может включать разжигание ненависти. Штрафы за подтвержденные нарушения Закона ЕС о цифровых услугах могут достигать 6% от глобального годового оборота компании.