Как стремление стать родителем и реализация плана влияют на дальнейшую жизнь

Ученые исследовали, как цели, поставленные в раннем возрасте, могут предсказать уровень благополучия у тех, кто становятся молодыми родителями, и тех, кто родителями не становятся.

Ученые из США и Германии стремились выяснить, влияет ли приоритетность цели завести детей в 20 лет на различные пути достижения благополучия в среднем возрасте. Для исследования использовались данные Немецкой социально-экономической панели, большого национального репрезентативного набора данных, который отслеживает судьбы людей на протяжении долгого времени.

В исследовании приняли участие 562 человека, наблюдавшихся с раннего взрослого возраста (от 18 до 30 лет) до среднего возраста (40 лет для женщин, 50 лет для мужчин). Чтобы уменьшить влияние уже существующих различий между теми, кто стал родителями, и теми, кто остался бездетным, исследователи применили метод сопоставления баллов склонности. Этот подход позволил им сравнить две тщательно сбалансированные группы – 281 родителей и 281 неродителей – с учетом таких факторов, как доход, образование, занятость, семейный статус и начальные уровни благополучия.

Участники были оценены по их субъективному благополучию в восьми сферах: удовлетворенность жизнью, психическое здоровье, позитивные и негативные эмоции, а также одиночество. Дополнительно исследователи оценили значимость девяти жизненных целей в возрасте 20 лет, с особым акцентом на стремление к родительству и карьерному успеху. Эти приоритеты в раннем возрасте позже были проанализированы в контексте благополучия в среднем возрасте. Ученые изучили ответы участников за почти 25 волн сбора данных, что сделало это исследование одним из самых масштабных лонгитюдных анализов жизненных целей и родительства.

Результаты исследования показывают, что в целом, взрослые с детьми и без них продемонстрировали удивительно похожие траектории благополучия в среднем возрасте. Однако были и значимые различия.

Молодые люди, которые не стали родителями, сообщили о лучшем психическом здоровье и меньшем уровне негативных эмоций, чем те, у кого появились дети. В то же время, они отметили более низкий уровень позитивных эмоций и более высокое чувство одиночества, что указывает на более стабильный, но менее эмоционально насыщенный опыт по сравнению с более переменчивыми эмоциями, присущими родительству.

Удивительным для исследователей оказалось то, что люди, которые в 20 лет поставили цель стать родителями, но так и не стали ими, испытали ухудшение психического здоровья, когнитивного благополучия и эмоционального состояния в среднем возрасте. В то же время, те, кто отказался от желания иметь детей в более позднем возрасте, показали улучшение удовлетворенности жизнью, что указывает на важность корректировки ожиданий для долгосрочного благополучия.