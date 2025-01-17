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Наука и Хайтек

Космический корабль Starship разрушился во время седьмого тестового запуска

США
Космос
Илон Маск
время публикации: 17 января 2025 г., 05:47 | последнее обновление: 17 января 2025 г., 06:03
Космический корабль Starship разрушился во время седьмого тестового запуска
AP Photo/Eric Gay

Седьмой по счету тестовый запуск космического корабля Starship с ракетой-носителем Super Heavy, создаваемых для пилотируемых полетов на Луну, закончился неудачей, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Вторая ступень ракеты не смогла выйти на орбиту, и Starship разрушился во время взлета.

Запуск был осуществлен со стартовой площадки Starbase компании SpaceX в Бока-Чика на юго-востоке штата Техас, отмечает "Интерфакс".

В рамках запуска многоразовый носитель Super Heavy совершил посадку обратно на стартовый комплекс, где он был схвачен при приземлении руками-манипуляторами системы Mechazilla.

Многоразовая ракетная система состоит из космического корабля Starship и ракеты-носителя Super Heavy. Носитель Super Heavy в два раза мощнее, чем создаваемая NASA для пилотируемых полетов на Луну тяжелая ракета Space Launch System (SLS).

Согласно планам компании-разработчика, космическая система Starship будет универсальной и сможет в разных версиях использоваться для пилотируемых полетов на околоземную орбиту, вывода спутников и осуществления миссий на Луну и Марс, а также к более далеким небесным телам, отмечает ТАСС. Предусмотрено, что многоразовые ускоритель Super Heavy и корабль Starship будут совершать вертикальную посадку на Землю. Согласно текущему проекту, общая высота космической системы составляет 121 м (корабля – 50 м, ускорителя – 71 м), диаметр – 9 м, грузоподъемность – 100-150 тонн.

Наука и Хайтек
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