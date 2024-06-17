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Наука и Хайтек

Управление древностей создаст Национальную археологическую базу данных

время публикации: 17 июня 2024 г., 10:08 | последнее обновление: 17 июня 2024 г., 10:13
Управление древностей создаст Национальную археологическую базу данных
Управление древностей Израиля/אסף פרץ

Управление древностей Израиля анонсировало проект по модернизации своей компьютерной системы и созданию на ее основе Национальной археологической базы данных.

Проект будет реализовываться Управлением совместно с компанией Yael с использованием технологий искусственного интеллекта и массивов данных.

Частично финансирование проекта будет обеспечено правительственным компьютерным центром в рамках проекта Nimbus.

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