Управление древностей создаст Национальную археологическую базу данных

Управление древностей Израиля анонсировало проект по модернизации своей компьютерной системы и созданию на ее основе Национальной археологической базы данных.

Проект будет реализовываться Управлением совместно с компанией Yael с использованием технологий искусственного интеллекта и массивов данных.

Частично финансирование проекта будет обеспечено правительственным компьютерным центром в рамках проекта Nimbus.