VR-инструмент помогает людям справиться с волнением во время публичных выступлений

Ученый из Кембриджа, создавший онлайн-платформу, утверждает, что технология может помочь людям, которые боятся публичных выступлений.

Доктор Крис Макдональд, основатель Лаборатории иммерсивных технологий Кембриджского университета, разработал бесплатную онлайн-платформу, которая позволяет ораторам тренироваться перед тысячами виртуальных зрителей. Технология должна помочь справиться со стрессом перед выступлением и позволить выступающему отрепетировать свою речь не перед зеркалом, а перед виртуальной публикой.

Платформа виртуальной реальности для публичных выступлений использует метод экспозиционной терапии – подход, при котором столкновение с собственными страхами помогает их преодолеть, а также включает дыхательные упражнения и движения глаз для снижения сердечного ритма и подавления реакции страха.

Пользователи технологии могут тренироваться в разных условиях виртуальной реальности: от пустого класса или небольшой аудитории с реалистичными персонажами, которые зевают и чешутся, до стадиона на 10 000 мест с возможностью добавлять отвлекающие элементы, такие как вспышки камер и громкие звуки.

В исследовании, в котором проверялась эффективность VR платформы, участвовали 29 подростков из Китая, каждый из которых прошел 30-минутную сессию, чередуя использование VR-системы и выполнение простого дыхательного упражнения. После этого они представили подготовленный одноминутный сценарий на английском языке 34 реальным зрителям. Процент студентов, испытывающих тревогу при публичных выступлениях, снизился с 65% до 20% после эксперимента, в то время как процент уверенных в себе увеличился с 31% до 79%. Большее количество студентов стало утверждать, что им нравится выступать публично после использования платформы.

Платформа доступна на операционных системах Android и iOS. На сайте можно выбрать различные сценарии, условия выступления, учебные материалы и механизмы обратной связи. Система не требует регистрации, к ней можно получить доступ через ноутбук, а также через смартфон. В инструкции указано, что для использования платформы с телефона понадобится "крепление для устройства" – гарнитура виртуальной реальности.