Фламинго создают водяные торнадо, чтобы поймать креветок

Изучая чилийских фламинго в зоопарке Нэшвилла и проводя эксперименты с 3D-печатными моделями их лап и изогнутых клювов, американские ученые обнаружили, что эти птицы с помощью движений лап, головы и клюва создают в воде вихри, напоминающие торнадо. Эти водовороты помогают им собирать пищу в одном месте и эффективно ее заглатывать.

Ученые выяснили, что фламинго используют свои гибкие перепончатые лапы, чтобы взбалтывать осадок со дна и направлять его вперед в виде вихрей. Затем они вытягивают эти потоки к поверхности, резко поднимая голову вверх, словно вантузом, создавая миниатюрные торнадо. Все это время их голова остается перевернутой в водовороте, а угловатые клювы стучат по воде, формируя дополнительные мелкие завихрения, которые направляют смесь осадка и пищи прямо в рот, где она процеживается.

Клюв фламинго имеет уникальную форму – он сплющен на наклоненном переднем крае, что позволяет, при перевернутом положении головы, держать его плоской стороной параллельно дну. Это дает возможность использовать другую стратегию кормления, называемую скольжением: птица вытягивает голову вперед с помощью длинной S-образной шеи, быстро хлопая клювом. В результате образуются плоские завихрения, известные как вихри Кармана, которые помогают захватывать добычу.

Выявленные учеными механизмы можно применить при создании более эффективных систем для сбора и поглощения мелких частиц, например микропластика, из воды; усовершенствованных самоочищающихся фильтров, работающих с помощью вибраций; а также роботов, способных передвигаться по грязи, имитируя движения фламинго.