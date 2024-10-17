В Леванте 4500 лет назад семилетние дети делали глиняные сосуды для взрослых и игрушки для себя

Археологи проанализировали отпечатки пальцев на гончарных изделиях царства Эбла, чей расцвет был 4500 лет назад. Ученые установили, что глиняные сосуды делали дети, начиная с возраста 7-8 лет.

Археологи из Тель-Авивского университета и Национального музея в Копенгагене проанализировали 450 глиняных сосудов, изготовленных в Тель-Хаме, городе на краю царства Эбла, одном из важнейших сирийских царств раннего бронзового века (около 4500 лет назад).

Ученые обнаружили, что две трети гончарных сосудов были сделаны детьми, начиная с возраста 7-8 лет. В ходе раскопок были найдены многочисленные стандартизированные сосуды, которые дети делали по указаниям взрослых.

Оказалось, что дети успевали выделить время и для изготовления игрушек. Они лепили из глины фигурки, также как сегодня лепят из пластилина. Это одно из первых в истории проявлений детского творчества в городских сообществах.

Исследование проводилось под руководством доктора Акивы Сандерса из Тель-Авивского университета. Результаты исследования опубликованы в журнале Childhood in the Past.

Доктор Сандерс объясняет, что определить возраст гончаров удалось по отпечаткам пальцев на сосудах. Отпечатки пальцев не меняются на протяжении жизни. Поэтому размер ладони можно приблизительно определить, измерив плотность рисунка на отпечатке, а по размеру и форме ладони можно определить возраст и пол человека.

Керамика из Тель-Хамы, расположенной на южной границе царства Эбла, была раскопана в 1930-х годах и с тех пор хранится в Национальном музее в Дании. Анализ отпечатков пальцев на гончарных изделиях показал, что две трети гончарных изделий были сделаны детьми. Еще треть была сделана взрослыми мужчинами.

В более ранний период гончарами были мальчики и девочки в возрасте 12-13 лет и старше. С расцветом царства Эбла примерно с 2400 по 2000 год до н.э. потребности в сосудах резко выросли. Они были нужны для многолюдных застолий. Пиров, на которых употребляли алкоголь, становилось все больше, и сосуды часто бились.

Гончары "помолодели". Детей с 7-8 лет стали обучать изготовлению сосудов, как можно более стандартизированных. Подобное явление ученые наблюдают и в эпоху промышленной революции в Европе и Америке: достаточно легко контролировать детей и обучать их определенным действиям, чтобы выдерживать промышленный стандарт.

Но в жизни детей было светлое пятно: они делали для себя маленькие глиняные фигурки и миниатюрные – игрушечные сосуды. "Эти дети учили друг друга делать фигурки и сосуды без участия взрослых", – говорит доктор Сандерс. Научившись делать сосуды для взрослых, дети смогли делать игрушки для себя.