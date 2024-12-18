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Наука и Хайтек

Запуск японской ракеты Kairos вновь закончился неудачей, потеряны пять спутников

Космос
Япония
время публикации: 18 декабря 2024 г., 08:00 | последнее обновление: 18 декабря 2024 г., 08:09
Запуск японской ракеты Kairos вновь закончился неудачей, потеряны пять спутников (иллюстрация)
Aubrey Gemignani/NASA via AP

Запуск частной ракеты Kairos-2 японской компании Space One 18 декабря закончился неудачей, сообщает издание The Japan Times.

Ракета успешно стартовала с частного космодрома Spaceport Kii в японской префектуре Вакаяма, однако после отделения первой ступени возникли неполадки, и компания приняла решение о прекращении полета, передает "Интерфакс".

Были потеряны пять экспериментальных спутников, которые ракета должна была вывести на орбиту.

Первый запуск ракеты Kairos 13 марта 2024 года также был неудачным. Ракета-носитель взорвалась в воздухе через несколько секунд после старта.

Kairos – легкая твердотопливная ракета длиной 18 метров и весом 23 тонны. Компания Space One со штаб-квартирой в Токио ведет ее разработку с 2018 года.

Наука и Хайтек
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