Запуск японской ракеты Kairos вновь закончился неудачей, потеряны пять спутников

Запуск частной ракеты Kairos-2 японской компании Space One 18 декабря закончился неудачей, сообщает издание The Japan Times.

Ракета успешно стартовала с частного космодрома Spaceport Kii в японской префектуре Вакаяма, однако после отделения первой ступени возникли неполадки, и компания приняла решение о прекращении полета, передает "Интерфакс".

Были потеряны пять экспериментальных спутников, которые ракета должна была вывести на орбиту.

Первый запуск ракеты Kairos 13 марта 2024 года также был неудачным. Ракета-носитель взорвалась в воздухе через несколько секунд после старта.

Kairos – легкая твердотопливная ракета длиной 18 метров и весом 23 тонны. Компания Space One со штаб-квартирой в Токио ведет ее разработку с 2018 года.