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В сточных водах в районе Иерусалима обнаружен вирус полиомиелита, рекомендуется сделать прививки

Иерусалим
Минздрав
Инфекции
время публикации: 24 апреля 2025 г., 17:49 | последнее обновление: 24 апреля 2025 г., 17:49
В сточных водах в районе Иерусалима обнаружен вирус полиомиелита, рекомендуется сделать прививки
Flash90

Министерство здравоохранения сообщает, что в рамках рутинного мониторинга сточных вод, которое проводится центральной вирусологической лабораторией министерства здравоохранения, в пробах окружающей среды в районе Иерусалима был обнаружен вирус полиомиелита.

На сегодняшний день новых случаев заболевания вирусом не зарегистрировано, но тем не менее, министерство здравоохранения призывает завершить вакцинацию от полиомиелита тем, кто еще не был привит, и обеспечить своевременную вакцинацию в соответствии с действующей в Израиле программой иммунизации.

Вакцинацию можно пройти в пунктах "Типат Халав" по всей стране. Записаться на прием в мобильных пунктах "Типат Халав" можно через телефонный центр компании "Терем" по номеру 1-700-504-121.

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