Пчелы лучше танцуют перед публикой

Ученые на протяжении многих лет изучали "танец-покачивание" медоносных пчел – сложную форму общения между ними. Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего вместе с международными коллегами выяснили, как с помощью этого поведения пчелы передают друг другу точные сведения о расположении источников пищи в улье.

Работа, опубликованная в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, показала, что этот танец определяется не только самой пчелой, но и ее "зрителями". Оказалось, что фуражиры не просто передают неизменное сообщение – точность их "подсказок" зависит от того, кто их наблюдает. Когда пчела находит богатый источник нектара, она возвращается в улей и начинает совершать повторяющиеся движения, словно "рисуя" маршрут. В процессе она движется вперед, активно покачивая брюшком, а затем возвращается и повторяет этот цикл в течение нескольких секунд. Направление движения относительно солнца указывает другим пчелам направление к еде, а длительность отдельных элементов танца – расстояние до нее. Такая система позволяет всей колонии эффективно находить ресурсы.

Исследователи сравнивают это поведение с работой уличных артистов: при большом количестве зрителей они сосредоточены на качестве выступления, а при меньшей аудитории – больше стараются привлечь внимание. Пчелы ведут себя похожим образом: когда в улье меньше "зрителей", танцующая пчела становится более активной, чтобы привлечь последователей. Однако из-за этого ее движения становятся менее точными, что снижает четкость передаваемой информации. В сотрудничестве с учеными из Китайской академии наук и Лондонского университета королевы Марии исследователи наблюдали за пчелами в специально созданных условиях, имитирующих естественный улей, особенно за так называемой "танцевальной площадкой", где происходит взаимодействие.

В одном из экспериментов они изменяли количество пчел, чтобы проверить, как это влияет на танец. В другом – оставляли численность неизменной, но меняли состав аудитории, добавляя молодых пчел, которые обычно не следуют танцу. В обоих случаях точность танца снижалась при меньшей вовлеченности "зрителей". Как отметил старший автор исследования Кен Тан, "танец-покачивание" – это не просто передача информации, а процесс, в котором важна обратная связь: поведение пчелы зависит от реакции ее "аудитории", то есть сигнал формируется в социальном взаимодействии.

Эти результаты выходят за пределы изучения медоносных пчел и помогают лучше понять, как животные в группах обмениваются информацией. Многие коллективные системы строятся на сигналах, которые нужно передавать, принимать и на которые необходимо реагировать.