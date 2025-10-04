Медоносные пчелы используют танец для понимания окружающей среды

Виляющий танец, который выполняют успешные медоносные пчелы-фуражиры (Apis mellifera) внутри улья, является хорошо изученной формой символической коммуникации, передающей другим пчелам сведения о местоположении источников пищи. Известно, что этот танец кодирует лишь два параметра – направление и расстояние до цели. Тем не менее до сих пор оставалось неясным, способны ли пчелы-наблюдатели совмещать векторную информацию с собственной пространственной памятью об ориентирах, чтобы улучшать навигацию.

В исследовании, опубликованном в журнале Current Biology, ученые из Тропического ботанического сада Сишуанбаньна Китайской академии наук совместно с коллегами из Свободного университета Берлина продемонстрировали, что пчелы, наблюдающие за танцем, интегрируют полученный вектор с когнитивной памятью об особенностях местности. При этом пчелы-последовательницы, усвоив информацию из виляющего танца, формируют ожидание относительно характеристик окружающего ландшафта.

Ученые приучили небольшую группу пчел-"танцоров" к кормушке (аналогичной естественному источнику нектара), расположенной к северу от улья. Чтобы добраться до нее, насекомым нужно было лететь вдоль заметной гравийной дорожки. Затем пчел, наблюдавших за танцем, выпускали из трех разных точек. В одном случае это было место, где тропинка проходила с севера на юг и могла служить ориентиром, в другом – участок без выраженной дорожки. Третья точка служила контрольной: пчел выпускали прямо из улья, возле которого находилась та самая тропинка. Оказалось, что насекомые не просто автоматически следовали заданному в танце вектору. Если источник пищи совпадал с известным им маршрутом, они ориентировались именно на него. А вот при отсутствии ожидаемого ориентира их стратегия поиска становилась более исследовательской и вариативной.

Когда пчел выпускали в месте с хорошо узнаваемым ориентиром, их траектории полета – включая дальность и прямолинейность – практически совпадали с полетами пчел, вылетавших прямо из улья. В таких условиях они двигались более прямым маршрутом и искали кормушку значительно эффективнее. В отличие от этого, пчелы, оказавшиеся в точке без выраженного ориентира, летели на большие расстояния и менее прямолинейно, из-за чего их поиск становился более обширным, но менее точным.