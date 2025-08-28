Из-за жары люди стареют быстрее. Новое исследование

Ученые выяснили, что повторяющиеся волны жары ускоряют процесс старения организма. Их воздействие сопоставимо с вредом от курения, злоупотребления алкоголем, нездорового питания или малоподвижного образа жизни. Из-за климатического кризиса экстремальные температуры становятся все более частыми, что грозит долгосрочными последствиями для здоровья миллиардов людей. По мнению исследователей, это открытие меняет представления о масштабе влияния жары на организм, так как эффект может сохраняться всю жизнь.

Ранее было известно, что сильная жара приводит к резкому росту смертности, например, июньская жара в Англии стала причиной почти 600 преждевременных смертей. Новое исследование – одно из первых, где оценивалось именно долговременное воздействие тепловых волн. На протяжении 15 лет ученые наблюдали за 25 тысячами жителей Тайваня и сопоставляли их уровень биологического возраста – показателя общего состояния организма – с количеством жарких дней. Выяснилось, что каждые дополнительные четыре дня экстремальной жары за двухлетний период прибавляли человеку в среднем девять дней к биологическому возрасту. У рабочих, занятых физическим трудом на улице, этот показатель оказался значительно выше – около 33 дней.

Хотя цифры кажутся небольшими, исследователи подчеркнули, что речь идет о сравнительно коротком временном отрезке. При более длительном воздействии жара может ускорять старение значительно сильнее. Более того, повышенный биологический возраст напрямую связан с риском преждевременной смерти. Для анализа ученые использовали медицинские показатели участников: давление, уровень воспаления, холестерин, работу легких, печени и почек. Биологический возраст сравнивался с реальным, чтобы определить влияние тепловых волн. Главным фактором оказалось именно общее количество жарких дней. Механизм пока до конца не понят, но одна из причин может быть в повреждениях ДНК. Со временем негативный эффект несколько снижался – вероятно, из-за адаптации: люди чаще искали тень или пользовались кондиционерами.

При этом стоит учитывать, что участники исследования были моложе и здоровее среднего населения. У пожилых и хронически больных людей влияние жары на старение, скорее всего, еще сильнее. Ученые приняли во внимание вес участников, их привычки (курение, спорт), наличие болезней вроде диабета или рака, а также распространенность кондиционеров в районах проживания. Но информации о том, сколько времени люди реально проводили на улице, насколько прохладными были их дома и пользовались ли они кондиционером лично, не хватало. Поэтому для более точных выводов нужны дальнейшие исследования.