Во время пыльных бурь в Израиле у пациентов обостряется мигрень

Ученые из Университета Бен-Гуриона подтвердили связь между загрязнением атмосферы, в том числе во время шарава (пустынного ветра – прим.ред.), и частотой обращений за медицинской помощью по поводу острых приступов мигрени.

Работа, опубликованная в журнале Neurology, основана на анализе данных более 7 тысяч пациентов в Израиле за десятилетний период.

Исследователи сопоставили графики визитов в клиники и покупок специфических лекарств (триптанов) с показателями чистоты воздуха и погодными условиями. Выяснилось, что в дни с повышенной концентрацией диоксида азота и мелкодисперсных частиц риск госпитализации существенно возрастает. Например, число обращений растет, когда в Израиле начинается шарав. Кратковременное воздействие высоких доз NO2, источником которого является транспорт, также повышает вероятность обращения к врачу на 41%.

Важную роль играют климатические факторы, которые могут усиливать действие загрязнителей. Жара и сухость обостряют влияние диоксида азота, в то время как холодная и сырая погода делает более опасными частицы PM2.5. Эти данные могут помочь медикам лучше прогнозировать периоды повышенной нагрузки на систему здравоохранения и давать пациентам точные рекомендации по защите в неблагоприятные дни.

"Эти результаты помогают нам лучше понять, как и когда возникают приступы мигрени, – отмечает соавтор работы доктор Идо Пелес. – Для людей с предрасположенностью к мигрени факторы окружающей среды могут играть две роли: среднесрочные факторы, такие как жара и влажность, могут изменять риск атак, в то время как краткосрочные факторы, такие как резкие скачки уровня загрязнения, например, шарав, могут служить триггерами приступов".

По мнению авторов, в условиях глобального изменения климата, сопровождающегося учащением волн жары и пыльных бурь, врачам следует учитывать экологические риски при составлении планов лечения. Пациентам в потенциально опасные периоды рекомендуется ограничивать пребывание на улице, использовать очистители воздуха и своевременно принимать профилактические средства при первых признаках недомогания.