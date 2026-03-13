Человечество нагревает планету быстрее, чем когда-либо прежде

Новое исследование показало, что темпы глобального потепления, вызванного деятельностью человека, в последние годы заметно ускорились. Ученые пришли к выводу, что планета нагревается быстрее, чем когда-либо с начала инструментальных наблюдений за температурой в 1880 году. Анализ показал, что в период с 1970 по 2015 год температура Земли росла менее чем на 0,2 °C за десятилетие, тогда как за последние десять лет этот показатель увеличился примерно до 0,35 °C. При этом исследователи постарались исключить влияние природных факторов, таких как солнечные циклы и вулканические извержения, которые также могут временно повышать температуру.

Ученые применили специальный метод "очистки" данных, чтобы убрать влияние естественных колебаний из пяти крупнейших наборов климатических наблюдений. Все они показали, что ускорение потепления началось примерно в 2013-2014 годах. По оценкам ученых, выбросы углекислого газа уже повысили среднюю температуру планеты примерно на 1,4 °C по сравнению с доиндустриальным периодом. Дополнительное влияние оказало сокращение выбросов сернистых загрязняющих веществ, которые раньше частично охлаждали атмосферу.

Авторы исследования считают, что если нынешние темпы потепления сохранятся, мир может надолго превысить предел в 1,5 °C, установленный Парижским климатическим соглашением, уже к концу этого десятилетия. По данным одного из анализируемых климатических наборов, это может произойти даже в ближайшее время, а по другим оценкам – в 2028-2029 годах. Климатологи предупреждают, что дальнейший рост температуры до 1,5-2 °C может приблизить так называемые "критические точки" климатической системы – процессы, способные вызвать масштабные и необратимые изменения. Уже сейчас последствия потепления проявляются в виде более частых экстремальных волн жары и усиления осадков во время штормов.

Всемирная метеорологическая организация также подтвердила, что последние три года стали самым теплым трехлетним периодом за всю историю наблюдений. При этом ученые продолжают фиксировать рекордные уровни выбросов парниковых газов и выражают опасения, что природные системы, поглощающие углекислый газ, могут начать терять свою эффективность.