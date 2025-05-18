Неожиданный тренд: почему израильтяне среднего класса отказываются от автомобиля

В обществе, где владение автомобилем считается нормой, ученые из Еврейского университета Иерусалима отметили неожиданную тенденцию: семьи среднего класса с детьми отказываются от машины.

Исследование опубликовано в журнале Journal of Transport Geography.

Ученые провели углубленное интервью с 27 семьями, живущими в Иерусалиме и Тель-Авиве, которые выбрали образ жизни без автомобиля.

Вопреки ожиданиям, эти семьи не были ограничены финансово и не были мотивированы экологическими проблемами. Семьи исходили из совершенно других предпосылок. Участники исследования назвали несколько причин отказа от машины: поощрение независимости детей, поддержание здорового образа жизни. Но что стало самым неожиданным для ученых – это страх вождения и ответственность за владение автомобилем.

"Наше исследование показывает, что, хотя образ жизни без машины создает проблемы, есть много преимуществ, которые упускаются из виду семьями, зависимыми от машины, – говорит профессор Галит Коэн-Бланкштейн. – Их опыт выявляет мотивы и адаптивные практики, которые могут изменить наше представление транспортной политике".

Исследование выявляет инструментальные и эмоциональные стратегии, используемые семьями без машины для повседневной жизни. Они выбирают пешеходные районы, используют такси или арендованных автомобилей при необходимости, выстраивают свои маршруты таким образом, чтобы снизить потребность в случайных поездках. Исследователи утверждают, что эти семьи предлагают ценную информацию о снижении зависимости общества от личных автомобилей.

Авторы работы согласны с тем, что отказ от машины связан с целым рядом трудностей и необходимы серьезные изменения, чтобы сделать жизнь без автомобиля более доступной, включая улучшенные услуги по обеспечению мобильности, в первую очередь развитие общественного транспорта. Но по мнению ученых такие перемены могут изменить выбор по умолчанию, который сегодня предполагает наличие машины.

По словам профессора Анат Гофен, "изучение аутсайдеров помогает нам расширить разговор за пределы типичных экономических или экологических обоснований. Эти семьи напоминают нам, что значимые изменения часто начинаются с тех, кто не следует общепринятым нормам".