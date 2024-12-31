Депрессия ухудшает поведение пожилых водителей на дорогах

Пожилые люди с большим депрессивным расстройством (БДР) проявляют более опасное и рискованное поведение на дороге по сравнению с теми, кто не страдает от этого расстройства.

Ученые из Вашингтонского университета провели a href="https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2828519" target="_blank">исследование, чтобы изучить различия в поведении за рулем между пожилыми людьми с большим депрессивным расстройством и без него в рамках перспективного долговременного исследования.

В эксперимент были включены 85 пожилых людей (старше 65 лет), страдающих от большого депрессивного расстройства, и 310 без этого расстройства. Для ежедневного мониторинга поведения за рулем использовался коммерческий регистратор данных.

Ученые обнаружили, что на начальном этапе исследования пожилые люди с депрессивным расстройством имели более выраженные симптомы заболевания и сопутствующие осложнения, использовали больше антидепрессантов и принимали больше медикаментов по сравнению с контрольной группой.

В ходе продольного анализа была выявлена связь между наличием расстройства и более резкими торможениями, крутыми поворотами во время поездок и повышенной случайной изменчивостью с течением времени.

К 2050 году численность людей в возрасте 65 лет и старше предположительно составит 400 миллионов по всему миру. Также ожидается, что к этому времени 25% всех водителей будут старше 65 лет. Вождение помогает сохранять социальные связи, обеспечивает доступ к медицинским услугам и способствует автономии, независимости и возможностям стареть в привычном окружении, без переезда в специализированные учреждения.

Выявление различных моделей поведения за рулем, связанных с депрессией, может предоставить информацию для разработки целенаправленных вмешательств, таких как когнитивная тренировка или реабилитация водителей с участием эрготерапевтов, что может способствовать безопасной мобильности и улучшению качества жизни пожилых водителей с большим депрессивным расстройством.