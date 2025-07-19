Шимпанзе тоже любят следовать трендам. Результаты исследования

В 2010 году в заповеднике Chimfunshi Wildlife Orphanage Trust в Замбии исследователи заметили, как одна из самок шимпанзе начала подвешивать различные предметы к уху. Как рассказал телеканалу CNN автор исследования Эд ван Леувен, вскоре это поведение переняли и другие члены группы.

По словам Ван Леувен, нет никаких признаков того, что шимпанзе использовали травинки или палочки для облегчения боли или зуда – напротив, они выглядели совершенно спокойными и расслабленными во время этого действия. Он считает, что подобное поведение больше похоже на социальную традицию или своего рода "модное увлечение", чем на практическую необходимость. Любопытно, что более чем через десять лет шимпанзе из другой группы в том же заповеднике начали проявлять схожее поведение – некоторые из них даже вставляли предметы в анальное отверстие.

Так как эта группа находилась примерно в девяти милях от первой и не могла наблюдать за ее действиями, исследователь Эд ван Леувен задался вопросом, не оказали ли влияние на такое поведение сами люди, ухаживающие за животными. Оказалось, что сотрудники одного участка заповедника имели привычку чистить уши с помощью спичек или веточек, тогда как на другом участке такой практики не было. По мнению Ван Леувена, шимпанзе из первой группы подхватили это поведение, наблюдая за своими смотрителями, а затем начали подражать им и передавать эту привычку другим особям внутри группы. Позднее те же сотрудники начали ухаживать за второй группой шимпанзе, и, как считает исследователь, именно это взаимодействие могло повлиять на формирование аналогичного поведения у новых подопечных – вплоть до того, что у них появилась привычка вставлять палочки и траву в анальное отверстие.

Ван Леувен также рассказал о случае с группой шимпанзе в одном из зоопарков Нидерландов, где одна из самок начала ходить так, словно у нее есть детеныш, хотя на самом деле это было не так. Вскоре остальные самки начали копировать ее походку. Когда в группу привели двух новых самок, та, которая быстро переняла этот стиль, легко вошла в коллектив. А вот другой, отказавшейся имитировать такое поведение, потребовалось гораздо больше времени, чтобы быть принятыми остальными. По словам исследователя, такое поведение играет важную роль в социальном взаимодействии и интеграции в группу – подобно тому, как это происходит у людей.

Что касается "травяного" поведения, то оно чаще всего наблюдалось в моменты отдыха, когда шимпанзе собирались вместе для игр или взаимного груминга. Так как шимпанзе в заповеднике не сталкиваются с угрозами со стороны хищников или конкуренцией с другими группами, у них значительно больше свободного времени для того, чтобы просто развлекаться и наблюдать за сородичами.