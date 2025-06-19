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Наука и Хайтек

Больница "Сафари": майна клюнула хамелеона в голову и сломала "цветопередачу"

Животные
время публикации: 19 июня 2025 г., 11:58 | последнее обновление: 19 июня 2025 г., 12:06
Больница "Сафари": майна клюнула хамелеона в голову и сломала "цветопередачу"
Фото: Лиор Золотник, зоопарк

В больницу для диких животных при зоопарке "Сафари" поступил необычный пациент – средиземноморский хамелеон, пострадавший от нападения птицы. Майна нанесла несколько сильных ударов клювом в голову ящерицы, повредив глаз.

При поступлении специалисты заметили еще один странный симптом травмы: правая сторона тела хамелеона черного цвета, а левая сторона – зеленого. Даже после госпитализации неоднородность маскировки осталась, тогда как обычно после госпитализации и снижения уровня стресса хамелеоны меняют окрас.

Они способны менять окрас и в зависимости от места пребывания, в качестве маскировки, и в зависимости от настроения. Хамелеоны меняют свою расцветку, чтобы регулировать температуру тела, общаться с представителями своего вида или с другими видами, а также в качестве реакции на раздражители – такие как угроза жизни и стресс.

И если цвет млекопитающих и птиц вызван пигментом, у хамелеонов в коже находится слой микроскопических кристаллов, которые отражают световые лучи разными способами, меняя взаиморасположения под действиям кожных мышц ящерицы.

Мышцы контролируются нервной системой, поэтому их активация зависит от правильного функционирования мозга и нервов. Травма головы, подобная той, от которой страдает новая пациентка "Сафари", может нарушить этот природный механизм и повредить "цветопередачу" – пусть даже только на одной стороне тела.

Ящерица госпитализирована в отделение для рептилий больницы для диких животных, где пройдет необходимое лечение и реабилитацию.

Наука и Хайтек
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