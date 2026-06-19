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Наука и Хайтек

Козы могут находить пищу, следуя за человеческим голосом, исследование

Исследования
Животные
время публикации: 19 июня 2026 г., 11:48 | последнее обновление: 19 июня 2026 г., 11:48
Козы могут находить пищу, следуя за человеческим голосом, исследование
AP Photo/Matthias Schrader

Новое исследование показало, что козы способны находить еду, ориентируясь только на человеческий голос. Ученые из Цюрихского университета выяснили, что животные могут определять направление звука и использовать его как подсказку для поиска лакомства.

В эксперименте перед козами ставили два ведра, в одном из которых находилась еда. Исследователь прятался за ширмой и, оставаясь невидимым, подавал голосовые сигналы в сторону нужного ведра. Когда голос звучал в направлении контейнера с кормом, козы выбирали его примерно в 60% случаев. Если человек молчал или говорил, отвернувшись от ведер, животные угадывали не чаще случайности. По словам авторов работы, способность следовать голосовым подсказкам ранее была обнаружена у собак, но не у шимпанзе. Это может быть связано с процессом одомашнивания и длительным сосуществованием животных с человеком.

Исследователи отмечают, что козы уже демонстрировали чувствительность к человеческим жестам и эмоциям. Новые результаты дополняют данные о том, что эти животные хорошо воспринимают сигналы людей и способны использовать их для решения практических задач. Ученые считают, что лучшее понимание таких способностей поможет улучшить благополучие сельскохозяйственных животных и наше представление о том, как они воспринимают окружающий мир.

Наука и Хайтек
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