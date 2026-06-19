Козы могут находить пищу, следуя за человеческим голосом, исследование

Новое исследование показало, что козы способны находить еду, ориентируясь только на человеческий голос. Ученые из Цюрихского университета выяснили, что животные могут определять направление звука и использовать его как подсказку для поиска лакомства.

В эксперименте перед козами ставили два ведра, в одном из которых находилась еда. Исследователь прятался за ширмой и, оставаясь невидимым, подавал голосовые сигналы в сторону нужного ведра. Когда голос звучал в направлении контейнера с кормом, козы выбирали его примерно в 60% случаев. Если человек молчал или говорил, отвернувшись от ведер, животные угадывали не чаще случайности. По словам авторов работы, способность следовать голосовым подсказкам ранее была обнаружена у собак, но не у шимпанзе. Это может быть связано с процессом одомашнивания и длительным сосуществованием животных с человеком.

Исследователи отмечают, что козы уже демонстрировали чувствительность к человеческим жестам и эмоциям. Новые результаты дополняют данные о том, что эти животные хорошо воспринимают сигналы людей и способны использовать их для решения практических задач. Ученые считают, что лучшее понимание таких способностей поможет улучшить благополучие сельскохозяйственных животных и наше представление о том, как они воспринимают окружающий мир.