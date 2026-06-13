Ученые раскрыли гены, определяющие медлительность ленивцев

Международная группа ученых впервые полностью расшифровала и изучила геном двупалого ленивца, что помогло приблизиться к разгадке его необычайно медленного обмена веществ. Исследование показало, что в ДНК этих животных присутствуют уникальные генетические элементы, которые могли сыграть важную роль в формировании их энергетически экономного образа жизни.

Ленивцы относятся к древней группе млекопитающих – ксенартрам, в которую также входят броненосцы и муравьеды. Их предки появились в Южной Америке более 65 миллионов лет назад, а среди вымерших представителей встречались гигантские наземные ленивцы размером с современного слона. Современные ленивцы ведут древесный образ жизни и известны своей медлительностью. Они обладают одним из самых низких уровней метаболизма среди всех млекопитающих, расходуя значительно меньше энергии, чем другие животные сопоставимого размера. Для дополнительной экономии ресурсов они способны частично зависеть от температуры окружающей среды, а не поддерживать постоянную температуру тела.

Чтобы выяснить причины таких особенностей, ученые секвенировали ДНК ленивца и сравнили ее с геномами других млекопитающих. Анализ выявил большое количество активных транспозонов – так называемых "прыгающих генов", которые могут перемещаться внутри генома и влиять на его структуру.

Исследование показало, что эти генетические элементы появились у общего предка современных ленивцев около 30 миллионов лет назад и со временем закрепились в их ДНК. Многие из них связаны с работой митохондрий – клеточных структур, отвечающих за выработку энергии, а также с процессами обмена веществ. По мнению исследователей, именно эти уникальные генетические особенности могли способствовать формированию чрезвычайно медленного метаболизма ленивцев и помочь им адаптироваться к жизни в тропических лесах.