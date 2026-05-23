Городская мышь смелее деревенской, как и большинство животных. Новое исследование

Международное исследование показало, что животные, живущие в городах, чаще проявляют смелость, агрессию, любознательность и склонность к исследованию окружающей среды по сравнению со своими сородичами из сельской местности. Работа опубликована в журнале Journal of Animal Ecology, который издает Британское экологическое общество.

Ученые из Колледжа Льюиса и Кларка провели первый глобальный метаанализ, посвященный различиям в поведении городских и сельских животных. В исследование вошли данные о птицах, млекопитающих, амфибиях, рептилиях и насекомых. Анализ показал, что животные, приспособившиеся к городской среде, чаще идут на риск, проявляют большую активность и меньше боятся новых ситуаций. Особенно заметными эти изменения оказались у птиц, хотя авторы отмечают, что информации по другим группам животных пока недостаточно.

Исследователи предупреждают, что подобные изменения поведения могут увеличить число конфликтов между людьми и дикой природой, а также повысить риск распространения заболеваний, передающихся от животных человеку. Если животные меньше избегают людей, контакты с ними становятся более частыми, что может иметь негативные последствия как для человека, так и для самих животных. Ученые также подчеркивают, что речь идет не только о привычных городских видах вроде крыс, чаек и голубей. Похожие поведенческие изменения наблюдаются и у животных, которые традиционно считались сельскими обитателями, но постепенно осваивают города.

Авторы исследования считают, что результаты работы важно учитывать при городском планировании. В частности, специалисты предлагают создавать связанные между собой зеленые зоны, которые помогут поддерживать популяции животных и сохранять генетическое разнообразие.

Для анализа ученые объединили данные 80 научных работ, охватывающих 133 вида животных из 28 стран. Более 70% исследований были посвящены птицам, тогда как амфибии, рептилии и насекомые оказались изучены значительно хуже, что указывает на нехватку данных о влиянии городской среды на многие виды.