Количество детей может влиять на продолжительность жизни

Исследование ученых из University of Helsinki показало, что как рождение большего числа детей, чем в среднем, так и их полное отсутствие могут быть связаны с более короткой продолжительностью жизни и более быстрым биологическим старением. При этом исследователи подчеркивают, что эти выводы не стоит воспринимать как индивидуальные рекомендации для здоровья. Речь идет лишь о статистической связи на уровне всей популяции, которая соответствует современным представлениям эволюционной биологии.

Авторы исследования попытались получить полную картину репродуктивной истории. Для этого они проанализировали данные 14 836 женщин, каждая из которых была близнецом – такой подход позволил снизить влияние генетических различий. Кроме того, у подгруппы из 1054 участниц ученые оценили показатели биологического старения. Участниц исследования разделили на семь групп в зависимости от количества живых детей и возраста, в котором они рождались. Статистический анализ показал, что худшие показатели биологического старения и более высокий риск смертности наблюдались у женщин, не имевших детей, а также у тех, кто родил наибольшее количество детей – в среднем почти семь детей.

Женщины, родившие в раннем возрасте, также демонстрировали признаки ускоренного биологического старения и более короткой продолжительности жизни, однако эта разница в основном исчезала после учета других факторов, таких как употребление алкоголя и индекс массы тела. При этом отрицательные эффекты для бездетных женщин и женщин с большим количеством детей сохранялись даже после корректировки на эти факторы. Лучшие показатели биологического старения и наименьший риск смертности наблюдались у женщин с средним числом детей – примерно двумя-тремя – и у тех, кто забеременел в возрасте от двадцати четырёх до тридцати восьми лет.

Теория одноразовой сомы не объясняет, почему отсутствие детей связано с худшими результатами. Исследователи предполагают, что на это могут влиять неучтённые факторы, например, ранее существовавшие заболевания, которые одновременно влияют и на репродуктивное поведение, и на здоровье в более позднем возрасте.

Команда отмечает, что человек, биологически старше своего календарного возраста, имеет более высокий риск смерти. Результаты исследования показывают, что жизненные решения оставляют устойчивый биологический след, который можно измерить задолго до наступления старости. В некоторых анализах рождение ребенка в молодом возрасте также связывалось с ускоренным биологическим старением. По мнению исследователей, это может соответствовать эволюционной теории, согласно которой естественный отбор способствует более раннему размножению, сокращающему общий период поколения, даже если это сопровождается здоровьесберегающими издержками в долгосрочной перспективе.