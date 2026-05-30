30 мая 2026
последняя новость: 10:59
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Наука и Хайтек

Смех помогает детям стать более устойчивыми к трудностям и открытыми для обучения

время публикации: 30 мая 2026 г., 09:56 | последнее обновление: 30 мая 2026 г., 10:29
Смех помогает детям стать более устойчивыми к трудностям и открытыми для обучения
AP Photo/Franklin Reyes

Исследования показали, что смех играет важную роль в эмоциональном и когнитивном развитии детей. Он помогает формировать прочную связь между ребенком и взрослыми, снижает уровень стресса и делает детей более устойчивыми к жизненным трудностям.

Работа Мидлсекского университета показала, как юмор и игра влияют на развитие мозга, психическое благополучие и социальные навыки. Ученые утверждают, что смех – это не просто развлечение, а важный механизм здорового развития. По их словам, когда дети смеются, их мозг активно учится, развивается и устанавливает новые связи. Смех влияет на работу сердца, дыхание и иммунную систему, а также снижает уровень гормонов стресса – кортизола и адреналина – одновременно повышая уровень дофамина, серотонина и эндорфинов.

Исследования показывают, что юмор требует сложной работы мозга: он помогает обрабатывать противоречивую информацию, развивает память, творческое мышление и способность к обучению. Хронический стресс, напротив, может ухудшать развитие ребенка, ослаблять иммунитет и негативно влиять на способность справляться с трудностями во взрослом возрасте.

Ученые также подчеркивают, что совместный смех родителей и детей укрепляет эмоциональную привязанность. Во время таких взаимодействий повышается уровень окситоцина и улучшается эмоциональная синхронность между ребенком и взрослым. Даже простые игры, улыбки, зрительный контакт и совместное внимание помогают ребенку чувствовать безопасность и поддержку. Позитивный эмоциональный опыт особенно важен для формирования саморегуляции. В раннем возрасте дети учатся справляться со своими эмоциями через поддержку взрослых, и этот опыт буквально влияет на структуру развивающегося мозга.

