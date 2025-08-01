Самая маленькая змея в мире вновь обнаружена после десятилетий исчезновения

На Барбадосе вновь нашли змею настолько крошечную, что ее легко спутать с червем. Это случилось почти через 20 лет после того, как ученые сочли ее исчезнувшей. Барбадосскую остроносую змею (Tetracheilostoma carlae) обнаружили под камнем в центральной части острова во время экологической экспедиции, проведенной в марте Министерством окружающей среды Барбадоса совместно с природоохранной организацией Re:wild.

Взрослая барбадосская узкотелая змея достигает всего 8-10 сантиметров в длину – она настолько мала, что может уместиться на монетке. Это самый маленький известный вид змей на планете. Эту крошечную рептилию можно узнать по оранжевым полосам, идущим вдоль спины, глазам, расположенным по бокам головы, и небольшой чешуйке на морде.

Обнаружение стало результатом поисков длиной в год. Прорыв произошел, когда исследователи отодвинули камни, застрявшие в корнях дерева. Змею, найденную рядом с дождевым червем, доставили в Университет Вест-Индии, где провели микроскопическое исследование, чтобы точно определить ее вид. Это было необходимо, поскольку внешне она очень похожа на инвазивного браминского слепого ужа. Только после подтверждения, что это действительно Tetracheilostoma carlae, змею отпустили обратно в дикую природу.

Сегодня на Барбадосе сохранилось лишь около двух процентов первичных лесов. Остальная территория была вырублена под сельское хозяйство еще в колониальные времена, начиная с XVII века. Барбадосская змея особенно уязвима – она размножается половым путем, и самка откладывает всего одно яйцо. В отличие от нее, самки браминского слепого ужа могут размножаться без участия самца, что делает их более устойчивыми как вид.