Пчелы реже жалят, когда находятся в паре

Ученые исследовали, как изменяется поведение пчел во время атаки в случае, когда они находятся поодиночке или в компании другой пчелы.

Исследователи из Университета Поля Сабатье собрали медоносных пчел из десяти разных ульев и поместили их на специально подготовленные "арены", где пчелам предлагались различные сценарии. В каждом сценарии использовался "манекен", напечатанный на 3D-принтере, который был сконструирован так, чтобы пчелы не теряли жало при атаке. Весь эксперимент записывался на камеру для дальнейшей офлайн-проверки. Каждый этап эксперимента длился 3 минуты, а после пчелам присваивалась оценка: 0 (отсутствие атаки) или 1 (если была хотя бы одна попытка ужалить). Также фиксировалось время реакции – задержка между началом эксперимента (когда пчелы вступают на арену) и моментом атаки, а также последовательность атаковавших пчел.

Анализ показал, что вероятность атаки варьируется у разных пчел, что указывает на наличие природных различий в агрессивности. Некоторые факторы, например, добавление "тревожного феромона", сигнализирующего о возможном нападении на гнездо, способствуют увеличению числа атак.

Также исследователи заметили еще одну интересную особенность. Они обнаружили, что социальный контекст также играет роль в решении пчелы ужалить кого-то или нет. Анализ показал, что пчелы были менее агрессивными и реже жалили манекен, когда находились в паре с другими пчелами.