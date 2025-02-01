В Китае пройдет первый в мире полумарафонский забег между людьми и роботами

Около 12000 человек примут участие в соревнованиях с роботами от более чем 20 компаний в Пекинской зоне экономического и технологического развития, также известной как E-Town. Состязания состоятся в первой половине этого года, пишет beijingetown.com.cn. Точная дата пока неизвестна.

Cогласно заявлению E-Town к участию в гонке будут приглашены компании, научно-исследовательские учреждения, клубы робототехники и университеты со всего мира, чтобы представить своих человекоподобных роботов. Главное условие – роботы должны быть похожи на людей и иметь механическую конструкцию, которая позволит им ходить или бегать.

В заявлении указано, что роботы должны быть высотой от 0,5 до 2 метров, а их максимальное расстояние от тазобедренного сустава до подошвы стопы должно быть не менее 0,45 метра. Также сообщается, что в гонке могут участвовать как дистанционно управляемые, так и полностью автономные гуманоиды, а оператором будет разрешено заменять им батареи в процессе соревнования.

Мероприятие проходит на фоне активного развития гуманоидных роботов в Китае: города разрабатывают планы для значительных достижений в области роботизированного интеллекта и моторики.