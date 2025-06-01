Израильские ученые раскрыли клеточный механизм, отвечающий за пищевые аллергии

Ученые Института Вейцмана описали сеть иммунных клеток, сбой в которой приводит к пищевым аллергиям. Это открывает путь для создания методов лечения таких расстройств.

Если у нас аллергия на арахис, клубнику или молочные продукты, мы сразу же обвиняем в этом нашу иммунную систему. Но когда мы наслаждаемся разнообразным питанием без каких-либо побочных реакций, мы, как правило, не осознаем, что это тоже заслуга иммунной системы. Мы с удовольствием поедаем стейк, а это – чужеродный материал, и мы можем его съесть только потому, что ​​иммунная система выработала механизм, известный как оральная толерантность. Если бы не этот механизм, непонятно что бы мы вообще смогли есть. Но несмотря его жизненно важную роль механизм оральной толерантности долгое время оставался неразгаданным.

Исследование, опубликованное в журнале Nature, было проведено группой доктора Ранит Кедми. Ученые подробно разобрали и описали механизм оральной толерантности и выявили клеточную сеть, которая отвечает за реализацию механизма в нашем организме.

Толерантность к пище начинает развиваться еще в утробе, поскольку иммунная система плода подвергается воздействию веществ, полученных из пищи, потребляемой матерью. Механизм продолжает созревать во время кормления грудью и по мере того, как ребенок начинает есть твердую пищу. Важную роль в обучении оральной толерантности играют взаимодействия с полезными кишечными бактериями, которые вырабатывают собственные потенциальные аллергены, которые иммунная система должна научиться игнорировать.

Иммунная система учится не только "запрещать" потенциальные патогены, но и "разрешать" полезные вещества. Ученые подробно описали сеть специальных иммунных клеток, которые отвечают за реализацию оральной толерантности. Они показали, что в зависимости от состояния организма, эти клетки могут и атаковать патогены, и разрешать организму принимать пищу.

Кедми говорит: "Если агрессор внезапно откроет огонь через границу, он будет нейтрализован силами другой стороны, несмотря на мирные соглашения. Иммунная система действует по схожему принципу. Перед лицом инфекции она отдает приоритет борьбе с болезнетворным микробом, временно откладывая толерантность в сторону. Но потом она снова вспоминает о толерантности".

Точное понимание конкретных точек сбоя в системе оральной толерантности при пищевой аллергии может проложить путь целому направлению различных методов лечения.