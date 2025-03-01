Подводные микрофоны и машинное обучение помогают защищать китов

Использование подводных микрофонов и машинного обучения может стать более безопасным методом для наблюдения за находящимися под угрозой исчезновения китами.

Исследователи Корнелльского университета разработали новый метод оценки численности североатлантических гладких китов (Eubalaena glacialis). Они использовали подводные микрофоны и машинное обучение, чтобы более безопасно и экономически эффективно вести мониторинг находящегося под угрозой исчезновения вида.

Команда установила несколько морских автономных записывающих устройств (MARU) по всему заливу Кейп-Код на северо-восточном побережье США, чтобы записывать звуки, издаваемые гладкими китами. После установки MARU команда разработала, протестировала и внедрила модель глубокого обучения, способную автоматически распознавать звуки гладких китов с точностью 86%.

С помощью технологии исследователи могут изучать характерные призывные звуки животных и непрерывно отслеживать их присутствие круглосуточно, как днем, так и ночью. Такой 24-часовой мониторинг, который осуществляется с помощью пассивного акустического наблюдения, невозможен при традиционных воздушных обследованиях, которые могут проводиться только в дневное время и при благоприятных погодных условиях.

Исследователи уверены, что расширение мониторинга на более широкие территории океана позволит ученым точнее оценить численность популяции вида по всему его ареалу.