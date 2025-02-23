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Наука и Хайтек

Одиночество в современном обществе разрушает групповые связи и ценности

Психология
Израильские ученые
время публикации: 23 февраля 2025 г., 14:30 | последнее обновление: 23 февраля 2025 г., 14:30
Одиночество в современном обществе разрушает групповые связи и ценности
AP Illustration/Peter Hamlin

Ученые из Университета Бар-Илан исследовали влияние одиночества на групповые процессы. Ученые показали, что даже предположение человека, что он одинок, влияет на его отношение к группе.

Работа опубликована в журнале British Journal of Psychology.

Исследование включало пять экспериментов с 1312 участниками. Психологи с помощью углубленного анкетирования изучали чувствует ли человек себя одиноким, и как одиночество влияет на его отношения в группе.

Исследование показало, что люди, которые сосредотачиваются на себе и демонстрируют так называемое "одинокое мышление", с большей вероятностью воспринимают свои группы, как менее ценные, и их связь с другими членами группы ослабляется. Напротив, размышления о важности и необходимости общения с другими в социальных контекстах повышает групповое уважение и укрепляет социальную идентичность. "Одинокое мышление" приводит в конечном счете и к поведенческим сдвигом. Участники в таком состоянии выделяют меньше ресурсов (прежде всего времени) своей группе.

Ученые отмечают, что пандемия COVID-19 заставила многих людей физически изолироваться и увеличила распространенность удаленных контактов через Интернет. По мнению психологов, это привело к повсеместному распространению "одинокого мышления", потере социальных связей и снижению влияния групповых ценностей. Такой тип мышления и отсутствие прямых социальных контактов может отрицательно влиять на на физическое здоровье человека. Распространение такого мышления разрушительно влияет на формирование рабочих коллективов.

"Это исследование особенно актуально сегодня, поскольку люди, наверно, никогда не были настолько физически одиноки, – говорит профессор Узиэль. – Понимание того, как одиночество влияет на групповую идентичность, может стать ключом к решению проблем социального отчуждения, которые все чаще встречаются в современном обществе".

Результаты исследования показывают, что одиночество – это не только личный опыт, но это состояние, которое влияет на групповую динамику и ведет к социальной фрагментации и атомизации всего общества.

Наука и Хайтек
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