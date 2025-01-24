Цифровые аватары могут стать полезным инструментом для улучшения психического здоровья

Два новых исследования показывают, что запрограммированные аватары и виртуальные терапевты могут быть действенным средством в лечении психического здоровья.

Группа ученых из медицинского центра Cedars-Sinai провела два исследования, в которых применяла системы искусственного интеллекта в работе с пациентами, борющимися с алкогольной зависимостью и с людьми, страдающими депрессией и повышенной тревожностью.

В рамках первого исследования ученые применили приложение виртуальной реальности для оказания психотерапевтической помощи 20 пациентам с алкогольно-обусловленным циррозом печени. Каждому пациенту был предоставлен 30-минутный сеанс консультирования с виртуальным аватаром терапевта, обученным ИИ, использующим методы мотивационного интервьюирования, когнитивно-поведенческой терапии и другие подходы, помогающие изменять поведение. Более 85% участников отметили полезность сеансов, а 90% выразили желание повторно воспользоваться услугами виртуальных терапевтов.

Во втором исследовании ученые использовали виртуальных пациентов, обученных ИИ моделировать людей, обращающихся за помощью по поводу тревожности или депрессии. В ходе каждого сеанса виртуальному терапевту предоставлялись случайные социально-демографические данные пациента, такие как возраст, пол, раса, этническая принадлежность и уровень дохода. Также была включена контрольная группа, в которой не были присвоены идентичности. Для оценки тона речи виртуального терапевта использовалась стандартная шкала "анализ тона". В результате анализа более 400 разговоров не было выявлено значительных различий в тоне общения терапевта в зависимости от профиля виртуального пациента или его отсутствия.

Эти результаты указывают на то, что при грамотном подходе ИИ способен предоставить справедливую и индивидуализированную поддержку.