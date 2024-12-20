Связи между человеком и собакой зародились около 12 тысяч лет назад

Группа ученых Школы антропологии Университета Аризоны проанализировала 76 различных "скрытых образцов", включая волков, койотов, собак и гибридных волкособов, найденных на археологических раскопках Аляски за последние годы. В работу также были включены современные образцы волков из того же региона для сравнения их геномов с более старыми образцами.

В 2018 году, во время археологических раскопок на Аляске, команда обнаружила кость нижней части ноги возрастом 12000 лет. В 2023 году, на соседнем участке, они нашли челюстную кость собаки возрастом 8100 лет. Обе кости показывают признаки возможного одомашнивания, что значительно раньше, чем считалось ранее. Анализ также показал, что некоторые особи потребляли больше лосося, чем другие. Поскольку маловероятно, что собаки сами охотились на лосося, этот факт указывает на то, что животные могли зависеть от людей в плане питания.

Генетически полученные образцы отличаются от современных собак. Однако наличие лосося в их рационе указывает на то, что предки собак, жившие тысячи лет назад, могли питаться и вести себя схожим образом с теми собаками, которых мы знаем сегодня.