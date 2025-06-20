Ученые составили карту того, как алкоголь меняет телесные ощущения

Исследование, опубликованное в Journal of Psychopharmacology, дает новое представление о том, как алкоголь влияет на восприятие сигналов внутри тела – и почему это важно для понимания природы зависимости. Главной задачей исследования было выяснить, как алкоголь воздействует на интероцепцию – способность человека ощущать внутренние телесные процессы, такие как сердцебиение или тепло.

Чтобы исследовать этот вопрос, ученые привлекли 37 взрослых, регулярно употребляющих алкоголь и не имеющих психиатрических диагнозов или опыта лечения от зависимости. Каждый участник прошел две лабораторные сессии в рамках двойного слепого, плацебо-контролируемого эксперимента. В одном из визитов им предлагалась умеренная доза алкоголя (0,4 г на кг массы тела), смешанная с тоником и биттерами. В другом случае они получали напиток-плацебо, внешне и по вкусу неотличимый от алкогольного. Порядок, в котором участники проходили эти сессии, определялся случайным образом.

Во время каждого сеанса испытуемые несколько раз отмечали, где именно они ощущали изменения в теле, с помощью цифрового инструмента под названием emBODY. Этот интерактивный интерфейс позволял участникам выделять на изображении человеческой фигуры области, где они чувствовали усиление ощущений, например, тепло или покалывание, либо их ослабление, например, онемение или тяжесть. Помимо картирования телесных ощущений, участники также заполняли опросники, в которых указывали, насколько они чувствовали себя возбужденными или, наоборот, расслабленными. Кроме того, они проходили тест, оценивающий способность ощущать сердечный ритм. В этом задании нужно было слушать собственное сердцебиение и определять, совпадает ли его ритм с серией звуковых сигналов. Участники также оценивали свою уверенность в собственных ответах, что дало исследователям возможность измерить как точность восприятия, так и уровень осознанности своей интероцептивной чувствительности.

Анализ телесных карт показал заметные отличия между алкогольной и плацебо-сессиями. Во время фазы нарастания опьянения, участники чаще отмечали сильные ощущения в области груди, головы и рук. По мере того как действие алкоголя ослабевало, ощущения становились более размытыми, а в конечностях проявлялось онемение или снижение чувствительности. В плацебо-условии таких выраженных и обширных телесных изменений зафиксировано не было. Важно отметить, что исследователи выявили связь между интенсивностью телесных ощущений и объективными физиологическими показателями. В фазе нарастания опьянения учащение сердцебиения было связано с более выраженными ощущениями в теле у участников, получивших алкоголь, тогда как в плацебо-группе такой связи не наблюдалось. В фазе снижения уровня опьянения аналогичная зависимость проявилась между концентрацией алкоголя в выдыхаемом воздухе и силой ощущаемых телесных изменений.

Способ, которым участники воспринимали свое тело во время действия алкоголя, оказался связан с их психологическим состоянием. Те, кто ощущал более выраженные телесные изменения, чаще сообщали о чувстве расслабленности и меньшей возбужденности. Особенно это проявлялось в фазе нарастания опьянения, когда алкоголь обычно оказывает наиболее бодрящее воздействие. Напротив, участники, у которых телесные ощущения были слабо выражены, чаще ощущали себя более активными и менее расслабленными – что может указывать на несоответствие между физической реакцией организма и субъективным восприятием этих изменений.