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Наука и Хайтек

Фотографии сетчатки могут помочь предсказать факторы риска развития болезни Альцгеймера

Исследования
время публикации: 20 июня 2026 г., 18:06 | последнее обновление: 20 июня 2026 г., 10:34
Фотографии сетчатки могут помочь предсказать факторы риска развития болезни Альцгеймера
Wikipedia.org. Фото: Ske.

Ученые из Университета Флориды выяснили, что обычные фотографии сетчатки глаза могут помочь выявить факторы риска развития болезни Альцгеймера задолго до появления симптомов. Исследование показало, что снимки глаз содержат важную информацию о состоянии мозга и сосудов.

Для работы исследователи использовали методы искусственного интеллекта и проанализировали снимки сетчатки более 40 тысяч человек из британской биобазы данных. Алгоритм смог определять такие факторы риска болезни Альцгеймера, как повышенное артериальное давление, курение, употребление алкоголя, бессонница и другие особенности здоровья и образа жизни.

По словам авторов исследования, фотографии сетчатки являются дешевым и широко доступным инструментом по сравнению с МРТ и другими сложными методами диагностики. Кроме того, они позволяют обнаруживать накопленные за годы изменения в организме, которые могут быть связаны с будущим развитием заболевания. Ученые считают, что такой подход поможет раньше выявлять людей с повышенным риском болезни Альцгеймера и вовремя рекомендовать профилактические меры – от изменения образа жизни до других вмешательств, способных замедлить развитие болезни.

Наука и Хайтек
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