Фотографии сетчатки могут помочь предсказать факторы риска развития болезни Альцгеймера

Ученые из Университета Флориды выяснили, что обычные фотографии сетчатки глаза могут помочь выявить факторы риска развития болезни Альцгеймера задолго до появления симптомов. Исследование показало, что снимки глаз содержат важную информацию о состоянии мозга и сосудов.

Для работы исследователи использовали методы искусственного интеллекта и проанализировали снимки сетчатки более 40 тысяч человек из британской биобазы данных. Алгоритм смог определять такие факторы риска болезни Альцгеймера, как повышенное артериальное давление, курение, употребление алкоголя, бессонница и другие особенности здоровья и образа жизни.

По словам авторов исследования, фотографии сетчатки являются дешевым и широко доступным инструментом по сравнению с МРТ и другими сложными методами диагностики. Кроме того, они позволяют обнаруживать накопленные за годы изменения в организме, которые могут быть связаны с будущим развитием заболевания. Ученые считают, что такой подход поможет раньше выявлять людей с повышенным риском болезни Альцгеймера и вовремя рекомендовать профилактические меры – от изменения образа жизни до других вмешательств, способных замедлить развитие болезни.