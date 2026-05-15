Тяжелые обязанности по уходу за близкими могут ускорить снижение когнитивных функций

Новое исследование ученых из University College London показало, что интенсивный уход за близкими людьми может ускорять ухудшение когнитивных способностей у людей старше 50 лет. При этом умеренная помощь родственникам, наоборот, способна положительно влиять на работу мозга в среднем и пожилом возрасте.

Работа основана на данных Английского продольного исследования старения – крупного проекта, который с 2004 по 2023 год отслеживал состояние здоровья и образ жизни около 20 тысяч жителей Англии старше 50 лет. Участников опрашивали каждые два года, собирая информацию об их физическом и психическом здоровье, а также о том, насколько активно они ухаживают за родственниками или другими людьми. Для анализа ученые изучили показатели когнитивных функций – памяти, способности концентрироваться, быстро принимать решения и выполнять несколько задач одновременно. Чтобы оценить исполнительные функции мозга, участников просили за минуту назвать как можно больше животных. Память проверяли с помощью теста на запоминание десяти слов.

Исследователи сравнили 2765 человек, оказывающих уход, с таким же числом людей без подобных обязанностей. Для этого использовался статистический метод, позволяющий максимально приблизить исследование к условиям случайного эксперимента. Результаты показали, что люди, которые тратили на уход более 50 часов в неделю, особенно если речь шла о супруге, партнере или члене семьи, сталкивались с более быстрым ухудшением когнитивных способностей по сравнению с теми, кто не занимался уходом. Однако умеренная нагрузка – примерно от пяти до девяти часов в неделю – оказалась связана с более медленным снижением работы мозга. Особенно положительный эффект наблюдался у тех, кто помогал родителям или родственникам вне собственного дома.

По оценкам исследователей, интенсивный уход добавляет к возрастному ухудшению когнитивных функций примерно треть обычного ежегодного снижения. В то же время умеренная помощь близким частично компенсировала возрастные изменения мозга примерно на ту же величину. Изменения памяти оказались менее выраженными, чем изменения исполнительных функций. При этом пол и материальное положение участников практически не влияли на результаты.

По словам исследователей, особенно тяжелым оказывается длительный уход за родственниками, проживающими вместе с человеком, поскольку такая помощь часто требует постоянного внимания и больших эмоциональных затрат. Авторы работы призвали власти расширить доступ к официальной социальной помощи и программам временной замены для людей, которые несут наиболее тяжелую нагрузку по уходу.