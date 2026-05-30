Гормон физических упражнений оказывает защитное действие при рассеянном склерозе
Благодаря новому исследованию ученые лучше поняли, почему физические упражнения могут облегчать неврологические симптомы при рассеянном склерозе (РС). Работа, проведенная командой из Массачусетской больницы общего профиля Brigham и Университетского медицинского центра Гамбург-Эппендорф, была сосредоточена на гормоне ирисине – веществе, которое вырабатывается мышцами во время физической активности. В экспериментах на мышиной модели РС исследователи обнаружили, что ирисин снижает выраженность симптомов и уменьшает гибель нейронов. При этом, когда его действие блокировали, защитный эффект упражнений исчезал. Это указывает на то, что ирисин может играть ключевую роль в нейропротекции и потенциально стать основой для новых методов лечения.
Ранее та же исследовательская группа показала, что ирисин способен положительно влиять на когнитивные функции и уменьшать воспаление при болезни Альцгеймера у мышей. В новом исследовании было подтверждено его защитное действие и при РС: введение ирисина снижало потерю нейронов в разных отделах нервной системы, включая спинной мозг и гиппокамп, а также улучшало работу нейронных связей. Ученые также отметили, что эффект ирисина оказался не связан с прямым подавлением иммунной системы, а проявлялся именно как защита нейронов. По их словам, это открывает новое направление в понимании того, как физические упражнения влияют на мозг и нервную систему.
Авторы подчеркивают, что пока механизм действия ирисина изучен не полностью, и польза физических упражнений при РС, вероятно, обусловлена сразу несколькими факторами. В дальнейшем исследователи планируют продолжить изучение этого гормона и его терапевтического потенциала.