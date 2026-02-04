Травля русскоязычных учеников в школах Израиля: провал системы образования

Наказание в виде десятки раз написанной в школьной тетрадке фразы "не говорить по-русски" в Хайфе, нападение и избиение с криками "здесь вам не Россия" в Нетании, многомесячная травля школьника-репатрианта в Ноф а-Галиле, завершившаяся суицидом, прыжок с башни исторической винодельни в Ришон ле-Ционе, стоивший жизни 12-летней девочке и навсегда искалечивший ее подругу…

Каждый из этих случаев вызывает временное кипение в социальных сетях, в основном, на русском языке, а министерство образования сдержанно реагирует, обещая проверить, наказать и исправиться, иногда даже признает факт "недопустимого поведения" и травли в школах, но как правило, отрицает связь такой травли со страшными последствиями. Полиция? Расследования? Обвинения? Увольнения? Нет, конечно, "не в нашей школе", как гласит известный израильский фразеологизм.

Чем завершился недавний случай издевательств над детьми в хваленой школе "Лео Бек" в Хайфе, где учительница "наказала" третьеклассников-репатриантов, говоривших между собой на привычном языке, заставив их многократно написать мантру "не говорить по-русски" на иврите? Небольшим "секторальным" шумом в муниципалитете Хайфы, заверением администрации школы о недопустимости подобного явления и обещаниями разобраться.

Что произойдет с нападением на трех девочек в школе "Хаим Гури" в Нетании, где избивавшие школьниц-репатрианток дети кричали "здесь вам не Россия, валите отсюда"? Двум девочкам потребовалась медицинская помощь в больнице, в полицию подана жалоба – но верит ли кто-нибудь в доведение этой ситуации до обвинительных заключений? Конечно, нет.

"Это же дети. Детские игры. Дети задирают друг друга повсеместно, снимая это на видео – как и произошло в Нетании. Это же несерьезно. Не надо, пожалуйста, таких громких слов, как hate crime, травля и расизм. Не в нашей школе, пожалуйста", – к такой позиции склоняются все больше израильтян. Безусловно, они прокомментируют видео с избиением – "возмутительно", "кошмар", "как так можно". До следующей громкой истории, может быть, тоже связанной с травлей в школах, а возможно, совершенно другой: однотипные скандалы "приедаются", прекращают волновать публику. Уходят с новостной повестки.

Депутат Кнессета Евгений Сова (НДИ) отправил письмо министру образования Йоаву Кишу: он требует от ведомства немедленных действий, поскольку промедление в вопросе борьбы с насилием и расизмом в отношении школьников-репатриантов в учебных заведениях по всей стране является ничем иным, как легитимацией насилия и расизма.

В своем письме он указывает, что в последние месяцы получает все больше обращений от семей "олим", сообщающих о травле их детей в школах на основании их происхождения. "Это не единичные инциденты, а устойчивая тенденция, которая свидетельствует о полном системном провале в профилактике, обеспечении соблюдения правил поведения и реагировании на такие явления", – подчеркивает Сова.

Депутат требует немедленного и решительного вмешательства со стороны министерства образования. "Необходимо предпринять жесткие и ясные меры против любых проявлений агрессивного и расистского поведения, включая строгие наказания, усиление механизмов контроля и правоприменения, а также внедрение обязательных образовательных программ по борьбе с расизмом и насилием", – подчеркивает Евгений Сова в своем обращении к министру.

Напомним, что в начале декабря прошлого года, после самоубийства 14-летнего Владимира Худайнатова, школьника-репатрианта из города Ноф а-Галиль, было созвано специальное заседание парламентской комиссии по алие, абсорбции и диаспоре, на котором обсуждалась травля и издевательства в отношении русскоговорящих детей в системе образования. И хотя участники заседания говорили о надежде на появление письменных инструкций по работе с детьми и подростками-репатриантами в системе образования и о создании горячей линии для родителей, сталкивающихся с социальными проблемами своих детей, никаких эффективных мер не последовало. Даже бесед с учителями: ведь прошедший профессиональную подготовку и получивший информацию о наказаниях за расизм педагог едва ли станет заставлять третьеклассника писать "не говорить по-русски" несколько десятков раз.