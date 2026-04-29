29 апреля 2026
Израиль

12-летний мальчик напал на одноклассников с электрошокером в тель-авивской школе

время публикации: 29 апреля 2026 г., 15:30 | последнее обновление: 29 апреля 2026 г., 15:44
Учащийся седьмого ("заин") класса пришел в школу с электрошокером и складным ножом, напал на других учеников и был задержан полицией. Инцидент произошел в одной из школ Тель-Авива. После того, как персонал вызвал полицию, мальчик атаковал нескольких сотрудниц школы в кабинете завуча, он бил их кулаками и царапал.

Об этом происшествии сообщает в среду, 29 апреля, "А-Йом". По информации издания, полиция прибыла в школу очень быстро, ученика допросили, были собраны показания у персонала и школьников, после чего мальчика вывели из школы сотрудники полиции.

В администрации школы подчеркнули, что пострадавшим не потребовалась медицинская помощь. Мальчик был немедленно отстранен от занятий, а дальнейшее рассмотрение передано полиции, социальным службам и компетентным органам.

Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 28 апреля 2026

В Лоде 12-летний подросток задержан по подозрению в нападении на сверстника
// https://www.newsru.co.il/ // Община // 04 февраля 2026

Травля русскоязычных учеников в школах Израиля: провал системы образования
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 22 января 2026

Сексуализированное насилие в школе: арестованы трое восьмиклассников