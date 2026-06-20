Внимание детей к выражениям лица может указывать на риск развития депрессии

Исследователи выяснили, что реакция детей на эмоциональные выражения лиц может указывать на вероятность развития депрессии. В исследовании приняли участие более 240 детей, за которыми наблюдали на протяжении двух лет с помощью системы отслеживания взгляда.

Ученые обнаружили, что дети с признаками депрессии, особенно если их матери ранее сталкивались с этим расстройством, чаще задерживают взгляд на грустных лицах и труднее переключают внимание на другие эмоции. По мнению авторов работы, это может свидетельствовать о том, что депрессия влияет на обработку эмоциональной информации еще в раннем возрасте.

Полученные данные позволяют предположить, что особенности зрительного внимания могут стать одним из ранних сигналов риска депрессии. В будущем это поможет специалистам раньше выявлять уязвимых детей и оказывать им необходимую поддержку до появления серьезных симптомов.