x
20 июня 2026
|
последняя новость: 10:27
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
20 июня 2026
|
20 июня 2026
|
последняя новость: 10:27
20 июня 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Наука и Хайтек

Внимание детей к выражениям лица может указывать на риск развития депрессии

Исследования
Дети
Психиатрия
время публикации: 20 июня 2026 г., 10:27 | последнее обновление: 20 июня 2026 г., 10:31
Внимание детей к выражениям лица может указывать на риск развития депрессии
AP Photo/Wong Maye-E

Исследователи выяснили, что реакция детей на эмоциональные выражения лиц может указывать на вероятность развития депрессии. В исследовании приняли участие более 240 детей, за которыми наблюдали на протяжении двух лет с помощью системы отслеживания взгляда.

Ученые обнаружили, что дети с признаками депрессии, особенно если их матери ранее сталкивались с этим расстройством, чаще задерживают взгляд на грустных лицах и труднее переключают внимание на другие эмоции. По мнению авторов работы, это может свидетельствовать о том, что депрессия влияет на обработку эмоциональной информации еще в раннем возрасте.

Полученные данные позволяют предположить, что особенности зрительного внимания могут стать одним из ранних сигналов риска депрессии. В будущем это поможет специалистам раньше выявлять уязвимых детей и оказывать им необходимую поддержку до появления серьезных симптомов.

Наука и Хайтек
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 29 мая 2026

Новый метод лечения депрессии направлен на иммунную систему, а не на мозг
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 24 мая 2026

Тревожность и депрессия привели к росту психических расстройств до 1,2 млрд случаев