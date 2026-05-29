Новый метод лечения депрессии направлен на иммунную систему, а не на мозг

Согласно результатам клинического исследования, проведенного учеными из Бристольского университета и опубликованного в журнале JAMA Psychiatry, препараты для иммунотерапии могут стать новым подходом к лечению устойчивой депрессии.

В рамках небольшого пилотного исследования специалисты изучили действие тоцилизумаба – лекарства, которое обычно применяют при воспалительных заболеваниях, включая ревматоидный артрит. Исследователи хотели выяснить, способен ли препарат облегчить симптомы у пациентов, которым не помогли стандартные антидепрессанты. В исследовании участвовали 30 человек с депрессией средней и тяжелой степени. Полученные результаты показали, что тоцилизумаб потенциально может уменьшать выраженность депрессии, тревожности и хронической усталости, а также улучшать качество жизни пациентов.

Большинство современных антидепрессантов воздействуют на нейромедиаторы мозга – серотонин, дофамин и норадреналин. Однако примерно у трети пациентов такие препараты оказываются малоэффективными. В последние годы ученые все чаще связывают депрессию с воспалительными процессами в организме. Исследования показывают, что примерно у каждого третьего человека с этим расстройством наблюдается повышенный уровень воспалительных маркеров в крови, что указывает на возможную роль иммунной системы в развитии симптомов.

Особый интерес исследователей вызывает белок интерлейкин-6 (IL-6), участвующий в регуляции иммунного ответа. Более ранние работы уже связывали повышенный уровень IL-6 с развитием депрессии. В предыдущих исследованиях эта же научная группа применяла метод менделевской рандомизации – генетический подход, позволяющий отличить причинно-следственную связь от случайного совпадения. Результаты показали, что воспаление, затрагивающее путь IL-6, может быть одним из биологических механизмов развития депрессии.

Чтобы проверить эту гипотезу, ученые провели четырехнедельное рандомизированное контролируемое исследование среди пациентов с резистентной к лечению депрессией и признаками хронического слабовыраженного воспаления. Участников набрали через Кембриджский университет и фонд NHS Cambridgeshire and Peterborough. Четырнадцать человек получали тоцилизумаб, а шестнадцать – плацебо в виде физиологического раствора. В течение четырех недель исследователи отслеживали изменения психического состояния участников.

Авторы работы подчеркивают, что из-за небольшого размера выборки статистически значимых различий между группами выявить не удалось. Тем не менее у пациентов, принимавших тоцилизумаб, наблюдалась более выраженная положительная динамика по нескольким параметрам – включая тяжесть депрессии, тревожность, усталость и общее самочувствие.

Кроме того, уровень ремиссии оказался выше в группе, получавшей препарат: ремиссии достигли 54% участников против 31% в группе плацебо. Исследователи рассчитали показатель NNT ("число пациентов, которых необходимо пролечить"), который составил 5. Это означает, что лечение пяти человек позволит добиться дополнительного положительного эффекта у одного пациента. Для сравнения, у распространенных антидепрессантов класса СИОЗС этот показатель составляет около 7.