Тревожность и депрессия могут привести к росту психических расстройств до 1,2 млрд случаев

Новое исследование показало, что за последние три десятилетия число людей с психическими расстройствами почти удвоилось. Согласно анализу, недавно опубликованному в медицинском журнале The Lancet в рамках проекта "Глобальное бремя болезней 2023", в 2023 году психическими расстройствами страдали около 1,2 миллиарда человек. По сравнению с 1990 годом этот показатель вырос на 95%. Особенно резко увеличилось число случаев большого депрессивного расстройства и тревожных расстройств – на 131% и 158% соответственно. Сегодня именно эти заболевания считаются самыми распространенными психическими нарушениями в мире.

Авторы доклада подчеркивают, что психические расстройства вызывают серьезные страдания и приводят к длительной утрате здоровья. При этом последствия затрагивают не только самих пациентов, но и семьи, работодателей и государственные системы. Психические заболевания связаны со снижением производительности труда, уменьшением участия людей в рабочей жизни и ростом нагрузки на социальные и медицинские службы.

Исследование также показало, что психические расстройства распространены среди женщин чаще, чем среди мужчин. У женщин было зарегистрировано около 620 миллионов случаев, тогда как у мужчин – 552 миллиона. Исследователи отмечают, что на это могут влиять более низкая самооценка, повышенное давление из-за внешности, а также более высокий уровень домашнего и сексуального насилия. Дополнительную роль могут играть гормональные и биологические изменения, особенно в перинатальный период, профессиональная нагрузка и гендерное неравенство.

Среди женщин чаще всего встречались депрессия и тревожные расстройства, а также хроническая депрессия, биполярное расстройство, анорексия и булимия. У мужчин, напротив, чаще диагностировались нейроразвивающие и поведенческие расстройства, включая СДВГ, аутизм и расстройства поведения.

Наибольшая нагрузка на системы здравоохранения наблюдалась среди подростков 15-19 лет, что, по мнению авторов, подчеркивает необходимость ранней профилактики и усиленной поддержки молодежи. Среди ключевых факторов риска исследователи выделили сексуальное насилие в детстве, насилие со стороны партнера и буллинг. Эти обстоятельства связаны с повышенным риском развития депрессии, тревожных расстройств, шизофрении, биполярного расстройства, булимии и нарушений поведения.