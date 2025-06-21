Искусственное солнечное затмение впервые создано "беспилотным" космическим аппаратом

ЕКА (Европейское космическое агентство) сообщило, что два автоматических космических аппарата выстроились с высокой точностью, создав миниатюрное искусственное солнечное затмение – уникальное достижение, которого ранее не удавалось достичь ни одной миссии, пишет Sky News.

Благодаря синхронному полету по орбите Земли, один из спутников смог заслонить Солнце, отбрасывая тень всего 8 сантиметров в ширину на второй аппарат, находившийся в 150 метрах, временно перекрывая ему обзор солнечной поверхности из космоса. С помощью этой технологии космическому агентству удалось получить детальные изображения раскаленной внешней оболочки Солнца – короны.

Два спутника способны точно выстраиваться по направлению к Солнцу: на одном из них, Occulter, установлен диск диаметром 1,4 метра, который заслоняет яркое солнечное ядро и создает тень. В это время второй аппарат, "Коронограф", делает серию снимков с разной выдержкой. По информации ЕКА, расстояние между спутниками составляло всего 150 метров, а точность их выравнивания сопоставима с толщиной обычного ногтя.

По данным космического агентства, вместо того чтобы полагаться на управление людьми, которое сопровождалось бы "неудобной" задержкой в 0,2 секунды, аппарат самостоятельно наводился на Солнце, действуя аналогично автономным автомобилям.

Запущенный в декабре прошлого года, спутник получил запас топлива, рассчитанный примерно на два года полета. Предполагается, что через пять лет оба аппарата войдут в атмосферу Земли и сгорят.